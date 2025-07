Wimbledon: Aus für Mitfavoritin Rybakina

In Wimbledon hat es die nächste Mitfavoritin erwischt.

Mit der Kasachin Jelena Rybakina hat sich in Wimbledon die nächste Mitfavoritin frühzeitig aus dem Turnier verabschiedet. Die Weltranglistenelfte, die den Rasen-Klassiker 2022 gewonnen hatte, unterlag der Dänin Clara Tauson am Samstag in der dritten Runde nach zweimaliger Regenunterbrechung mit 6:7 (6:8), 3:6.