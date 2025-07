Wimbledon: Fortsetzung Zverev vs. Rinderknech heute live im TV, Stream & Ticker

Alexander Zverev muss sein Erstrundenmatch in Wimbledon am Dienstag fortsetzen. Gegen einen Außenseiter muss er sich mächtig steigern.

Alexander Zverev muss sein Erstrundenmatch in Wimbledon am Dienstag fortsetzen. Gegen einen Außenseiter muss er sich mächtig steigern.

Alexander Zverev muss nachsitzen. Der deutsche Tennis-Superstar muss nach dem Abbruch seines Erstrundenmatches in Wimbledon am Montagabend heute direkt wieder ran. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER

Beim Stand von 1:1 nach Sätzen gegen den Franzosen Arthur Rinderknech wird es am Nachmittag als zweites Match auf dem Centre Court weitergehen, zuvor steht ab 14.30 Uhr deutscher Zeit noch ein Frauenspiel auf dem Plan. Es dürfte zwischen 16 und 17 Uhr für Zverev weitergehen.

Wimbledon: So können Sie Zverev - Rinderknech heute live verfolgen:

Wimbledon: Außenseiter setzt Zverev zu

Am Montag musste der Olympiasieger über weite Strecken mächtig zittern. Denn der Weltranglisten-72. verlangte Zverev in den ersten zwei Sätzen alles ab, vergab im zweiten Durchgang sogar drei Satzbälle zur 2:0-Satzführung. Beim Stand von 6:7 (3:7), 7:6 (10:8) aus Sicht von Zverev wurde die Partie um 22.54 Uhr aus Lärmschutzgründen unterbrochen.

Das Spiel war erst um kurz vor 21.00 Uhr Ortszeit auf dem Centre Court gestartet, nachdem Titelverteidiger Carlos Alcaraz am Nachmittag an gleicher Stelle 4:47 Stunden und fünf Sätze für seinen Sieg über den Italiener Fabio Fognini gebraucht hatte. Um 23.00 Uhr enden die Matches im All England Club spätestens, um die Nachtruhe für die Anwohner nicht zu stören.