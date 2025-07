Wimbledon heute LIVE in TV, Stream & Ticker - Djokovic und Sinner gefordert, Struff muss nachsitzen

Am vierten Tag von Wimbledon sind die Topstars Novak Djokovic und Jannik Sinner im Einsatz. Auch Jan-Lennard Struff hofft noch auf den Einzug in die dritte Runde.

Geht die Rekordjagd von Novak Djokovic in Wimbledon weiter? Der frühere Weltranglistenerste trifft am Donnerstag in der zweiten Runde des Rasenklassikers auf den britischen Lokalmatador Daniel Evans.