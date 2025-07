Wimbledon heute LIVE in TV, Stream & Ticker - Maria, Djokovic greifen ein

SPORT1 01.07.2025 • 09:00 Uhr Am ersten Tag des Rasenklassikers in Wimbledon gab es bereits einige Überraschungen. Für eben jene will in London auch Tatjana Maria sorgen, die zum Auftakt gegen eine US-Amerikanerin ran muss.

Nachdem am ersten Tag gleich fünf der sieben deutschen Tennisprofis beim prestigeträchtigen Grand Slam in Wimbledon im Einsatz waren, ziehen am Dienstag die letzten beiden im Einzel nach: Tatjana Maria und Ella Seidel. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER

Im Blickpunkt steht vor allem der erste Auftritt der bereits 37 Jahre alten Maria, die nach ihrem überraschenden Triumph beim Rasenturnier in Queen‘s vor zwei Wochen auch in Wimbledon glänzen will und zum Auftakt auf die US-Amerikanerin Katie Volynets trifft.

Tennis: So können Sie Wimbledon heute live verfolgen

TV : Amazon Prime

: Amazon Prime Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

„Auf Rasen kann ich jede Gegnerin schlagen“, sagte die deutsche Nummer eins selbstbewusst der Hamburger Morgenpost. 2022 hatte die Rasenspezialistin aus Bad Saulgau in Wimbledon das Halbfinale erreicht, was ihr auch in diesem Jahr durchaus zuzutrauen wäre.

Maria gegen Volynets gefordert

Ihr unkonventioneller Spielstil mit unangenehmen Slice-Schlägen bereitet ihren Gegnerinnen immer wieder große Probleme: „Viele kennen meine Spielart nicht so gut oder wissen nicht, wie sie gegen mich spielen müssen. Das ist ein Vorteil für mich.“

Maria bestreitet ab 12.00 Uhr MESZ das erste Match auf Court 15 und geht gegen Volynets als klare Favoritin ins Spiel. Nachwuchshoffnung Seidel bestreitet das vierte Spiel auf Court 8 gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro.

Wimbledon 2025: Sinner und Djokovic im Einsatz

Außerdem ist am Dienstag der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner im Einsatz, der ab 14.00 Uhr MESZ das erste Spiel auf Court Nr. 1 gegen seinen Landsmann Luca Nardi absolviert. Auch Novak Djokovic, siebenmaliger Wimbledon-Champion, ist gefordert und bekommt es im dritten Spiel auf dem Centre Court mit dem Franzosen Alexandre Muller zu tun.

Vor Djokovic spielt ab 14.30 Uhr MESZ die tschechische Titelverteidigerin Barbora Krejcikova gegen die Philippinin Alexandra Eala, dann wird das Match von Alexander Zverev zu Ende gebracht und nach dem Serben muss French-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska ran - dieses Spiel könnte aber wegen Zverev auch auf einen anderen Court wandern.

Die Spiele der Deutschen am Dienstag:

Court 15 (Spielbeginn 12.00 Uhr MESZ):

1. Match: Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Katie Volynets (USA)

Court 8 (Spielbeginn 12.00 Uhr MESZ):