Wimbledon: Profis gedenken Jota

Der tragische Tod von Liverpool-Profi Diogo Jota und dessen Bruder André Silva hat auch die Tennisprofis beim Klassiker in Wimbledon bewegt. Francisco Cabral, Landsmann des tödlich verunglückten Portugiesen, trug während seines Doppelmatches am Freitag eine schwarze Schleife in Gedenken an den Nationalspieler am Ärmel.