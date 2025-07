Wimbledon: Deutscher im Junioren-Halbfinale

Der 17-jährige Max Schönhaus ist Teil einer aufstrebenden Generation deutscher Tennisspieler. Nach der Finalniederlage in Paris darf er nun auf den Titel hoffen.

Der 17-jährige Max Schönhaus ist Teil einer aufstrebenden Generation deutscher Tennisspieler. Nach der Finalniederlage in Paris darf er nun auf den Titel hoffen.

Tennis-Talent Max Schönhaus hat nach dem Finale bei den French Open auch das Halbfinale des Junioren-Wettbewerbs von Wimbledon erreicht. Der 17-Jährige aus Hannover, der in Paris das deutsche Endspiel gegen den Schweriner Niels McDonald verloren hatte, gewann im All England Club gegen den US-Amerikaner Benjamin Willwerth 7:6 (7:2), 6:3. McDonald war bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.