Wimbledon-Überraschung! Ein Altmeister "bricht die Herzen der Briten"

Wimbledon: Altmeister Cilic „bricht die Herzen der Briten“

Einst war Cilic nicht nur Finalist in Wimbledon, Nummer drei der Welt und Sieger der US Open im Jahr 2014, heute ist er nur noch auf Ranglistenplatz 83. ( Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER )

Der Routinier aus Kroatien dagegen sprach in einem emotionalen Interview über den Rückhalt und Ansporn durch seine Familie. Seine beiden Söhne seien „einer der Gründe, warum ich mir eine so große Leidenschaft bewahrt habe. Außerdem hält mich es mich in einer tollen Form, ihnen immer hinterherzulaufen! Ich bin so froh, dass sie hier sind und wir das als Familie genießen können.“