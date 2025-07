Deutsche Wimbledon-Überraschung plötzlich im Terminstress

SID 03.07.2025 • 05:29 Uhr Die 37-Jährige ist die letzte verbliebene deutsche Hoffnungsträgerin in Wimbledon. Das Einzel sieht sie trotz ihres Erfolgslauf als Bonus.

Laura Siegemund war von sich selbst überrascht. „Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich noch so weit drin bin im Einzel“, sagte die letzte verbliebene Deutsche beim Rasenklassiker in Wimbledon.

Angesichts von drei Wettbewerben droht ihr nach ihrem unerwarteten Lauf bis in die dritte Runde Terminstress - aus der Ruhe bringt das die 37-Jährige aber nicht.

„Jetzt ist es so. Das nehme ich mit“, sagte Siegemund, die in London auch noch im Doppel und im Mixed aufschlägt. Vor ihrer Drittrundenpartie am Freitag gegen Australian-Open-Champion Madison Keys (USA) gibt es für Siegemund keine Verschnaufpause: Am Donnerstag muss sie im Doppel an der Seite der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia ran. Die Schwäbin sieht darin aber nicht nur Nachteile.

Siegemund mit 37 erstmals in der dritten Runde

Es sei „nicht schlecht“, vor dem Einzel auf den Platz zu müssen, „denn ich kenne mich. An einem freien Tag mache ich wieder zu viel, und dann bin ich müde am nächsten Tag“, sagte Siegemund: „Deswegen passt es ganz gut.“ Der Mixed-Wettbewerb beginnt am Freitag.

Siegemund, die im Doppel und im Mixed drei Grand-Slam-Titel gewonnen hat, steht im All England Club erstmals im Einzel in der dritten Runde. Es sei schön, auch in diesem Alter noch Premieren zu feiern, sagte sie: „Das ist nochmal mehr Motivation, wenn du weißt, du kannst noch Sachen erreichen, die du vorher nicht erreicht hast.“