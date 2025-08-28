Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Coup in New York: Struff kämpft Rune nieder

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Coup in New York: Struff kämpft Rune nieder

Der Routinier aus Warstein steht nach einem Fünfsatz-Krimi in der dritten Runde der US Open.
Starker Auftritt: Jan-Lennard Struff
Starker Auftritt: Jan-Lennard Struff
© GETTY/AFP/SID/Ishika Samant
SID
Der Routinier aus Warstein steht nach einem Fünfsatz-Krimi in der dritten Runde der US Open.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open für eine Überraschung gesorgt und nach einem Fünfsatz-Krimi den dänischen Topspieler Holger Rune die dritte Runde erreicht. Dank seines überragenden Aufschlag- und Volleyspiels setzte sich der 35-Jährige nach 3:25 Stunden mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 gegen den zwölf Jahre jüngeren früheren Weltranglistenvierten durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Qualifikant Struff, der nach dem Sieg über die aktuelle Nummer elf des ATP-Rankings zum dritten Mal nach 2018 und 2020 unter den letzten 32 von Flushing Meadows steht, trifft nun auf den an Nummer 17 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe. Bei einem Sieg würde der Routinier aus dem westfälischen Warstein sein bestes Grand-Slam-Ergebnis einstellen. 2019 und 2021 hatte Struff bei den French Open das Achtelfinale erreicht.

Für den in der Weltrangliste auf Platz 144 abgerutschten Struff ist es das zweite starke Major-Turnier in Folge. Bereits in Wimbledon hatte er Runde drei erreicht. Rune, einst Schützling von Boris Becker, setzte hingegen seine US-Open-Krise fort. Bei nun fünf Teilnahmen ist er nie über die dritte Runde hinausgekommen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite