Frühes Aus in der Quali: Engel verpasst Hauptfeld der US Open

SID 19.08.2025 • 19:19 Uhr Der Nürnberger startet stark in sein Debüt bei einem Grand Slam - muss sich dem Sohn eines Fußball-Weltmeisters dann aber geschlagen geben.

Für Tennis-Talent Justin Engel ist der Traum von einem Platz im Hauptfeld der US Open früh geplatzt. Der 17 Jahre alte Nürnberger verlor am Dienstag in New York sein Debüt in der Qualifikation eines Grand-Slam-Turniers gegen den Argentinier Román Andrés Burruchaga trotz Satzführung mit 6:3, 3:6, 5:7. Engel, Nummer 223 der Welt, war über sein Ranking knapp in die Qualifikation gerutscht und hatte auf seine Premiere im 128er-Feld eines Majors gehofft.

Gegen Burruchaga, Sohn von Fußball-Weltmeister Jorge Burruchaga, der 1986 im WM-Finale gegen Deutschland (3:2) das Siegtor für Argentinien geschossen hatte, zeigte Engel in der ersten Qualifikationsrunde zu Beginn eine starke Vorstellung. Auf Court 15 im USTA Billie Jean King National Tennis Center verlor der Teenager gegen den Weltranglisten-144. dann aber zunehmend die Kontrolle über das Match. Burruchaga nutzte nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg.