Gegen die Statistik: Sabalenka will US Open-Titel verteidigen

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka will bei den US Open ihren Triumph aus dem Vorjahr wiederholen und dem Druck sowie der wenig erfolgversprechenden Statistik trotzen. Seit mehr als zehn Jahren gab es in New York keine erfolgreiche Titelverteidigerin mehr. „Mein Plan ist, das zu ändern“, sagte die 27-Jährige kurz vor dem Start des letzten Grand Slam des Jahres (24. August bis 7. September).

Zuletzt war die Titelverteidigung Serena Williams gelungen, die von 2012 bis 2014 dreimal in Serie triumphierte. Angesprochen auf die Statistik sagte Sabalenka verblüfft: „Wow, das ist verrückt, oder? So unvorhersehbar ist das Damentennis.“

Und auch einen Erklärungsansatz hatte die Belarussin griffbereit: „Vielleicht liegt es jedes Mal daran, dass die Siegerinnen kommen und sich selbst so unter Druck setzen.“ In der US-Metropole spüre sie diesen „definitiv großen Druck“ nun ebenfalls, „aber ich habe das Gefühl, erfahren genug zu sein, um mich auf mein Ziel zu fokussieren.“