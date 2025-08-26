Keine Probleme: Sinner meistert Auftakthürde

SID 26.08.2025 • 20:55 Uhr Jannik Sinner zieht mühelos in die zweite Runde ein, von körperlichen Problemen war beim Weltranglistenersten nichts zu sehen.

Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat die erste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den US Open souverän gemeistert.

Der Weltranglistenerste bezwang zum Auftakt den Tschechen Vit Kopriva mit 6:1, 6:1, 6:2 und wurde kaum gefordert. Von den körperlichen Problemen, die ihn im Finale des ATP-Masters in Cincinnati gestoppt hatten, war am Montag nichts zu sehen.

Dabei hatte er noch in der Vorwoche betont, „nicht zu einhundert Prozent fit“ zu sein. Am Mixed-Event in New York nahm er nicht teil, zuvor hatte er im Endspiel von Cincinnati gegen seinen spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz angeschlagen aufgegeben.