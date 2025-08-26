Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Keine Probleme: Sinner meistert Auftakthürde

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Sinner meistert Auftakthürde

Jannik Sinner zieht mühelos in die zweite Runde ein, von körperlichen Problemen war beim Weltranglistenersten nichts zu sehen.
Dynamisch in die nächste Runde: Jannik Sinner
Dynamisch in die nächste Runde: Jannik Sinner
© AFP/GETTY IMAGES /SID/CLIVE BRUNSKILL
SID
Jannik Sinner zieht mühelos in die zweite Runde ein, von körperlichen Problemen war beim Weltranglistenersten nichts zu sehen.

Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat die erste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den US Open souverän gemeistert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Weltranglistenerste bezwang zum Auftakt den Tschechen Vit Kopriva mit 6:1, 6:1, 6:2 und wurde kaum gefordert. Von den körperlichen Problemen, die ihn im Finale des ATP-Masters in Cincinnati gestoppt hatten, war am Montag nichts zu sehen.

Dabei hatte er noch in der Vorwoche betont, „nicht zu einhundert Prozent fit“ zu sein. Am Mixed-Event in New York nahm er nicht teil, zuvor hatte er im Endspiel von Cincinnati gegen seinen spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz angeschlagen aufgegeben.

Gegen Kopriva musste Sinner nicht an seine Grenzen gehen. Mit seinen druckvollen Schlägen dominierte er die Partie und zwang den Tschechen zu vielen Fehlern. Der Italiener verwandelte seinen zweiten Matchball.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite