Keine weitere Tjen-Überraschung: Raducanu zu stark

SID 27.08.2025 • 18:25 Uhr Emma Raducanu hat mit der Überraschungsspielerin der ersten Runde überhaupt keine Probleme. Nun wartet womöglich eine Topspielerin.

Die frühere Siegerin Emma Raducanu hat die Turnierreise der indonesischen Überraschungs-Qualifikantin Janice Tjen bei den US Open beendet. Die Britin Raducanu machte in der zweiten Runde von New York kurzen Prozess mit der Nummer 149 der Welt. 6:2, 6:1 hieß es nach genau einer Stunde Spielzeit.

Tjen hatte in der ersten Runde überrascht, als sie mit Weronika Kudermetowa die Nummer 24 der Setzliste ausgeschaltet hatte. Sie war die erste Spielerin aus Indonesien seit Angelique Widjaja im Jahr 2004, die bei einem Grand Slam im Einzel-Hauptfeld antrat.