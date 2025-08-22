US Open: Bundestrainer sieht Zverev "auf ganz gutem Weg"

SID 22.08.2025 • 07:58 Uhr Michael Kohlmann sieht Alexander Zverev gut gerüstet für die US Open - und glaubt, dass die Auslosung ihm entgegenkommt.

Männer-Bundestrainer Michael Kohlmann sieht Alexander Zverev bereit für eine Topleistung bei den US Open.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er hat in Kanada und Cincinnati gezeigt, dass er seit Wimbledon auf einem ganz guten Weg ist und sich kontinuierlich gesteigert hat“, sagte der Ex-Profi in New York vor Beginn des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Sonntag.

US Open: Zverev mit Losglück

„Klar er hatte die körperlichen Probleme, aber ansonsten hat er zwei Wochen gut gespielt und viel gewonnen, was immer wichtig ist vor einem Grand Slam“, führte Kohlmann aus. Zverev hatte bei seiner Halbfinalniederlage gegen Carlos Alcaraz beim Masters in Cincinnati Kreislaufprobleme offenbart und von Schwindel berichtet.

Bei der Auslosung am Donnerstag in New York erwischte der Weltranglistendritte einen günstigen Turnierbaum. Erster Gegner ist der Chilene Alejandro Tabilo, die Nummer 126 der Weltrangliste; Fortlaufend könnte Zverev auf den Spanier Roberto Bautista Agut (zweite Runde) und den Kanadier Felix Auger-Aliassime (dritte Runde) treffen. Im Viertelfinale ginge es möglicherweise gegen Alex De Minaur (Australien), im Halbfinale gegen Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien). „Die Auslosung von Sascha ist okay. Auch in den nächsten Runden warten jetzt keine außergewöhnlichen Gegner“, sagte Kohlmann.

{ "placeholderType": "MREC" }