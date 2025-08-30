Kraftakt in vier Sätzen: Sinner im Achtelfinale

SID 30.08.2025 • 22:46 Uhr Erst Mitte des dritten Satzes findet der Topfavorit aus Italien so richtig ins Match.

Härtetest bestanden: Titelverteidiger Jannik Sinner hat mit viel Mühe das Achtelfinale der US Open erreicht. Gegen den aufschlagstarken Kanadier Denis Shapovalov setzte sich der italienische Tennisstar in etwas über drei Stunden mit 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 durch - und blieb damit auch im 24. Grand-Slam-Match auf Hartplatz in Serie ungeschlagen.

"Ein sehr hartes Match heute. Ich wusste, dass ich auf dem höchsten Level spielen muss", sagte Sinner, der in der Runde der besten 16 nun auf den Kasachen Alexander Bublik oder Lokalmatador Tommy Paul trifft: "Jetzt wird es immer schwieriger, physisch und mental. Aber ich bin natürlich sehr glücklich jetzt, das ist ein besonderer Ort für mich seit vielen Jahren."

Dabei musste sich Sinner am Samstagnachmittag (Ortszeit) wirklich strecken. "Er ist unberechenbar", hatte der Weltranglistenerste, der in seiner Karriere noch nie in der dritten Runde bei einem Major gescheitert war, vor der Partie betont: "Ich habe lange nicht mehr gegen ihn gespielt", das letzte und einzige Duell verlor er gegen Shapovalov sogar - bei den Australian Open 2021: "Das wird eine Challenge für mich."

Damit sollte Sinner Recht behalten. Der 24-Jährige fand im Arthur Ashe Stadium vor knapp 24.000 Zuschauern zunächst überhaupt nicht ins Spiel, verlor folgerichtig seinen ersten Satz im Turnierverlauf. Nach dem Satzausgleich lag Sinner im dritten Durchgang schon mit Break und 0:3 hinten, ehe er das Tempo anzog, neun Spiele in Folge gewann - und Shapovalov nicht mehr zurück ins Match kommen ließ.

