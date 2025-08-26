Us Open: Mit frischer Frisur - Alcaraz startet souverän

SID 26.08.2025 • 06:12 Uhr Carlos Alcaraz startet bei den US Open mit einer neuen Frisur - und schnappt sich das Ticket für die nächste Runde.

Mit neuer Frisur und wenig Mühe ist Tennisstar Carlos Alcaraz in seine Titelmission bei den US Open gestartet. Der spanische Weltranglistenzweite besiegte in seinem Auftaktmatch in New York den US-amerikanischen Aufschlagriesen Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4 und präsentierte sich eine Woche nach seinem Triumph beim Masters in Cincinnati in einer guten Form.

Alcaraz peilt in Flushing Meadows seinen sechsten Grand-Slam-Titel an, mit dem Titelgewinn würde er dazu die Spitze der Weltrangliste von seinem Dauerrivalen Jannik Sinner (Italien) übernehmen. Der Turniersieger von 2022 war im Vorjahr völlig überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden und hat daher kaum Punkte zu verteidigen.

Alcaraz überrascht mit neuer Frisur

In New York überraschte er am Montag (Ortszeit) mit extrem kurz geschnittenen Haaren. Für seinen Buzz Cut bekam Alcaraz vom Publikum beim Siegerinterview großen Jubel. „Ich glaube, sie mögen es“, sagte der Spanier mit einem Lachen. Mit seinem Auftritt in einer „schwierigen ersten Runde“ zeigte er sich zufrieden.