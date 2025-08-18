Mixed bei den US Open: Zverev soll auf Sinner treffen

SID 18.08.2025 • 10:30 Uhr Alexander Zverev trifft beim Mixed-Wettbewerb der US Open auf Jannik Sinner. Hinter der Teilnahme des angeschlagenen deutschen Topspielers steht aber noch ein Fragezeichen.

Tennisstar Alexander Zverev plant offenbar weiterhin, am Mixed-Wettbewerb der US Open teilzunehmen - trotz der körperlichen Probleme, die er beim ATP-Masters in Cincinnati offenbarte. Bei der Auslosung des reformierten Wettbewerbs, der in der Vorwoche der Einzelwettbewerbe in New York (ab 24. August) ausgetragen wird, wurde Zverev gemeinsam mit seiner Partnerin Belinda Bencic aus der Schweiz geführt. Er hat demnach nicht vorzeitig zurückgezogen.

Zverev soll somit am Dienstag auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien und dessen Partnerin Katerina Siniakova (Tschechien) treffen. Auch Sinners Teilnahme ist allerdings fraglich. Der Topstar steht noch am Montag (21.00 Uhr MESZ) im Cincinnati-Finale gegen Carlos Alcaraz.

Reformierter Mixed-Wettbewerb sorgt für Diskussionen

Bei dem reformierten Mixed-Wettbewerb treten in diesem Jahr zahlreiche der besten Einzelspieler der Tour an, die sich über ihre Ranglistenposition qualifiziert haben. Viele Doppelexperten und -spezialisten sind hingegen außen vor, was im Vorfeld des Turniers für Diskussionen sorgte. Gespielt werden außer im Finale verkürzte Sätze, die zweite Runde wird ebenfalls am Dienstag (Ortszeit) bestritten, die Halbfinals und das Finale sind für Mittwoch angesetzt.