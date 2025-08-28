Nach Ausraster: 42.500 Dollar Strafe für Medwedew

SID 28.08.2025 • 05:55 Uhr Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medvedev hatte sich bei den US Open gründlich daneben benommen.

Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medvedev ist für seinen spektakulären Ausraster bei den US Open in New York mit einer Geldstrafe von insgesamt 42.500 Dollar (37.000 Euro) belegt worden. Dies gaben die Organisatoren bekannt.

30.000 Dollar muss der 29-Jährige für sein unsportliches Verhalten bei der Erstrunden-Niederlage gegen den Franzosen Benjamin Bonzi zahlen, weitere 12.500 Dollar kostet ihn das Zerstören eines Schlägers.