Nach einem schrecklichen Vorfall war sie nie mehr die Alte

Franziska Wendler 26.08.2025 • 18:24 Uhr Petra Kvitova gehörte einst zu den besten Tennisspielerinnen der Welt. Bei den US Open endet ihre Karriere unter Tränen.

Es ist wohl der Traum eines jeden Sportlers: Die eigene Karriere auf dem Höhepunkt beenden. Und doch ist es ein Traum, der vielen verwehrt bleibt. So auch Petra Kvitova. Die 35 Jahre alte Tschechin gehörte einst zu den besten Tennisspielerinnen der Welt, feierte große Erfolge. Am Montag endete ihre Laufbahn – mit einer krachenden Erstrundenpleite bei den US Open in New York.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen die 13 Jahre jüngere Französin Diane Perry blieb Kvitova in nur 52 Minuten ohne Chance. Sie verlor klar in zwei Sätzen mit 1:6, 0:6. Als Nummer 572 der Welt war Kvitova in das Turnier gestartet, nachdem sie bereits im Juni in den sozialen Medien angekündigt hatte, nach dem letzten Grand Slam des Jahres ihre Laufbahn zu beenden. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)

Nach dem Ende des Matches ließ die Tschechin ihren Emotionen und Tränen schließlich freien Lauf. Auf der Videowand des Court Louis Armstrong spielten die Organisatoren ein Video mit den schönsten Momenten in der Karriere der Sportlerin ab. Ein rührender Moment.

Kvitova bei Abschied in New York emotional

„Nach dem Video und allem fällt es mir schwer, zu sprechen. Danke New York, ich bin froh, hier zu sein. Es ist mein letzter Tanz. Es war eine lange und unglaubliche Reise“, sagte Kvitova nach ihrem 930. Match auf der Tennis-Tour.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich hatte gehofft, heute eine bessere Show zu bieten“, gestand sie und erklärte, es sei „wirklich hart, zu wissen, dass es womöglich mein letztes Match ist. Emotional war es sehr hart.“

2006 hatte die 1,82 Meter große Tschechin auf der Profi-Tour debütiert, knapp zwei Jahrzehnte später blickt sie auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Ihre größten Erfolge feierte sie 2011 und 2014, als sie jeweils den Grand-Slam-Titel in Wimbledon gewann.

Unzählige Titel auf der WTA-Tour

In der Weltrangliste schaffte es die aufschlagstarke Spielerin, deren linke Vorhand zur Waffe wurde, bis auf Platz zwei. Im Fed Cup, inzwischen ausgetragen unter dem Namen Billie Jean King Cup, triumphierte sie mit Tschechien ganze sechs Mal.

Auch deshalb wurde ihr bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021 in Tokio die Ehre zuteil, die tschechische Fahne zu tragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

31 Einzeltitel gewann die „böhmische Löwin“, zuletzt siegte sie beim WTA-Turnier 2023 in Berlin. Neben Titeln und ihrer kraftvollen Spielweise wird Kvitova Tennis-Fans aber auch aufgrund eines tragischen Ereignisses in Erinnerung bleiben. Der Dezember 2016 wurde für die Sportlerin zum Horror-Monat.

Kvitova bei Überfall verletzt

Erst erlitt sie einen Ermüdungsbruch im rechten Fuß, dann wurde sie Opfer eines Angriffs. Kurz vor Weihnachten verschaffte sich ein Einbrecher – getarnt als Handwerker – Zutritt zu ihrer Wohnung und überfiel die heute 35-Jährige mit einem Messer.

Der Täter griff die Tschechin an, Kvitova trug dabei Schnittverletzungen an den Fingern, Bändern und Sehnen ihrer linken Hand, der Schlaghand davon. In einer vierstündigen Operation gelang es Ärzten, die Finger zu retten. Es folgte eine monatelange Pause.

{ "placeholderType": "MREC" }