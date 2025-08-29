Deutscher Tennis-Coup bei US Open - wartet nun Djokovic?

SPORT1 29.08.2025 • 23:47 Uhr Jan-Lennard Struff begeistert auch gegen Frances Tiafoe - und feiert bei den US Open einen großen Erfolg. Nun winkt ihm ein Traumduell in New York.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open den nächsten Coup gelandet und erstmals das Achtelfinale erreicht.

Der aufschlagstarke Warsteiner besiegte den Vorjahres-Halbfinalisten Frances Tiafoe aus den USA nach überragender Vorstellung mit 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

„Unglaublich. Ich habe von Anfang an sehr aggressiv gespielt, bin gut auf die Bälle draufgegangen und habe ihn einfach unter Druck gesetzt. (...) Beim Ausservieren habe ich ein bisschen gezittert, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich bin sehr glücklich“, sagte Struff bei Sky.

Der Deutsche darf in der Runde der letzten 16 nun auf ein Highlight-Duell mit Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hoffen, der in der Nacht gegen den Briten Cameron Norrie gefordert ist.

US Open: Struff glänzt nach Wimbledon erneut

Für Qualifikant Struff ist es zusammen mit den Achtelfinalteilnahmen bei den French Open 2019 und 2021 schon jetzt das beste Ergebnis bei einem Major-Turnier.

Schon in der zweiten Runde hatte er begeistert und den Weltranglistenelften Holger Rune aus Dänemark in einem Fünfsatz-Krimi niedergerungen. Der Achtelfinaleinzug bringt Struff 400.000 US-Dollar Preisgeld ein.

Für den in der Weltrangliste auf Platz 144 abgerutschten Struff ist es das zweite starke Major-Turnier in Folge. Bereits in Wimbledon hatte er Runde drei erreicht, in New York bestätigt er seinen Aufschwung.

Am Samstag kämpfen aus deutscher Sicht auch noch Topstar Alexander Zverev (gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime) und Daniel Altmaier (gegen den Australier Alex de Minaur) um den Einzug ins Achtelfinale.

