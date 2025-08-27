Newsticker
US Open: Titel-Hoffnung zieht verletzt zurück

Tennis-Star muss US Open abbrechen

Jack Draper hat Probleme mit seinem Arm - und zieht sich von den US Open zurück.
Die US Open finden vom 18. August bis 7. September in New York statt. Bei den Herren sind Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die heißesten Anwärter auf den Titel. Bei den Damen dürften sich Iga Swiatek, Coco Gauff und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka die größten Hoffnungen auf den Titel machen.
SID
Jack Draper hat Probleme mit seinem Arm - und zieht sich von den US Open zurück.

Der britische Hoffnungsträger Jack Draper muss seinen Traum vom Titel bei den US Open begraben. Der Vorjahreshalbfinalist, in diesem Jahr an Position fünf gesetzt, zog vor seiner Zweitrundenpartie gegen den Belgier Zizou Bergs wegen Problemen am linken Arm zurück. In der ersten Runde hatte er den Argentinier Federico Agustín Gómez noch in vier Sätzen bezwungen.

„Hallo Leute, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich mich von den US Open zurückziehen werde“, schrieb Draper bei X: „Ich habe mein Bestes gegeben, um hier zu sein und mir jede Chance zu geben, zu spielen, aber die Beschwerden in meinem Arm sind zu stark geworden und ich muss das Richtige tun und auf mich selbst achten.“

Draper hatte im vergangenen Jahr in New York seinen internationalen Durchbruch geschafft. Im März 2025 gewann er das Masters in Indian Wells - in Wimbledon erlebte er aber bei seinem Aus in der zweiten Runde eine Enttäuschung.

