Ostapenko geht Townsend an: "Keine Klasse, keine Erziehung"

Bei den US Open geht es nach dem Zweitrunden-Match hoch her. Die lettische Verliererin hat deutlichen Gesprächsbedarf.

Taylor Townsend und Jelena Ostapenko werden zeitnah wohl keine allzu engen Freundinnen. Nach ihrem Zweitrunden-Duell bei den US Open in New York gerieten die beiden Tennis-Asse mächtig aneinander. Am Netz pampte die lettische Verliererin Ostapenko ihre US-Besiegerin mit ausgestrecktem Zeigefinger höchst erregt an - eine deftige Drohung inklusive.

"Sie hat mir gesagt, dass ich keine Klasse und kein Erziehung habe. Und dass ich mal abwarten solle, was passiert, wenn wir mal außerhalb der USA sind. Aber darauf freue ich mich schon", sagte Townsend im Interview mit dem TV-Sender ESPN: "Das ist eben ein Wettkampf. Manche Menschen werden sauer, wenn sie verlieren. Manche sagen üble Dinge."