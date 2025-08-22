Fit für US Open? Sinner gibt Update

SID 22.08.2025 • 22:47 Uhr Der Titelverteidiger sieht sich auf dem Weg der Besserung – "aber noch nicht bei einhundert Prozent".

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner befindet sich unmittelbar vor Start der US Open auf dem Weg der Besserung. „Körperlich fühle ich mich gut“, sagte der Italiener am Freitag: „Ich habe mich größtenteils erholt, bin aber noch nicht zu einhundert Prozent fit.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Am vergangenen Montag hatte Sinner im Finale des ATP-Masters in Cincinnati gegen seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz beim Stand von 0:5 im ersten Satz aufgeben müssen.

Seine Teilnahme am neuen Mixed-Event in New York sagte er in der Folge ab. „Es war ein Virus, den auch einige andere Spieler hatten“, so der 24-Jährige: „Ich habe einfach geschlafen und mich erholt. Nichts Besonderes.“