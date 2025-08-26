US Open: Turnierfavoritin stellt Rekord auf

SID 26.08.2025 • 18:57 Uhr Iga Swiatek sorgt mit ihrem souveränen Auftaktsieg für einen WTA-Rekord. Nun geht es gegen die Niederländerin Suzan Lamens.

Turnierfavoritin Iga Swiatek ist im Eiltempo in die zweite Runde der US Open eingezogen und hat für einen Rekord gesorgt. Die Wimbledonsiegerin aus Polen gewann ihr Auftaktmatch in Flushing Meadows gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:1, 6:2 und bekommt es nun mit der Niederländerin Suzan Lamens zu tun.

Swiatek, die das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen hatte, verwandelte gegen Arango ihren zweiten Matchball.

Swiatek stellt Rekord auf

Zum 65. Mal nacheinander gewann Swiatek ein Auftaktmatch bei einem WTA-Turnier. Damit stellte sie einen Rekord auf, bislang hatte sie sich die Bestmarke mit Monica Seles geteilt.