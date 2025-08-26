Newsticker
Grand Slams>

US Open: Turnierfavoritin stellt Rekord auf

Turnierfavoritin stellt Rekord auf

Iga Swiatek sorgt mit ihrem souveränen Auftaktsieg für einen WTA-Rekord. Nun geht es gegen die Niederländerin Suzan Lamens.
Die US Open finden vom 18. August bis 7. September in New York statt. Bei den Herren sind Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die heißesten Anwärter auf den Titel. Bei den Damen dürften sich Iga Swiatek, Coco Gauff und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka die größten Hoffnungen auf den Titel machen.
SID
Turnierfavoritin Iga Swiatek ist im Eiltempo in die zweite Runde der US Open eingezogen und hat für einen Rekord gesorgt. Die Wimbledonsiegerin aus Polen gewann ihr Auftaktmatch in Flushing Meadows gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:1, 6:2 und bekommt es nun mit der Niederländerin Suzan Lamens zu tun.

Swiatek, die das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen hatte, verwandelte gegen Arango ihren zweiten Matchball.

Swiatek stellt Rekord auf

Zum 65. Mal nacheinander gewann Swiatek ein Auftaktmatch bei einem WTA-Turnier. Damit stellte sie einen Rekord auf, bislang hatte sie sich die Bestmarke mit Monica Seles geteilt.

Ihr Erfolg war nie gefährdet, Swiatek gelangen insgesamt vier Breaks - jeweils zwei pro Satz. Bei eigenem Aufschlag dominierte die Weltranglistenzweite die Ballwechsel, Arango erspielte sich keinen einzigen Breakball. Swiatek hat beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2022 triumphiert, im Vorjahr schied sie im Viertelfinale aus.

