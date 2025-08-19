Bittere Nachricht vor den US Open: Térence Atmane wird nicht beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres antreten.
Tennis-Sensation sagt für US Open ab
Die große Überraschung des ATP-Turniers in Cincinnati hätte sich erst für das Hauptfeld qualifizieren müssen. Aufgrund von körperlichen Beschwerden verzichtet Atmane jedoch auf eine Teilnahme am Qualifikationsturnier.
Tennis-Überraschung ausgebremst
Wie L’Équipe berichtet, kämpft der 23-Jährige seit dem Turnier in Toronto mit einer Verstauchung des großen Zehs und einer Verletzung des Beugers am linken Fuß.
Zudem soll Atmane Schmerzen in der Hüfte haben, weshalb er entschieden habe, auf die US Open zu verzichten.
Der Franzose hatte beim vergangenen ATP-Turnier in Ohio für Furore gesorgt. Als Qualifikant schaltete er auf dem Weg in die Vorschlussrunde unter anderem US-Star Taylor Fritz und den Dänen Holger Rune aus.
Erst im Halbfinale musste sich Atmane dem Weltranglistenersten Jannik Sinner geschlagen geben. Seine Leistungen katapultierten den 23-Jährigen in der Weltrangliste von Rang 136 auf Platz 69.