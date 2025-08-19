Tennis-Sensation sagt für US Open ab

Asya Menekse 19.08.2025 • 11:35 Uhr Höhenflug vorerst gestoppt: Die große Tennis-Überraschung der vergangenen Woche fehlt bei den US Open.

Bittere Nachricht vor den US Open: Térence Atmane wird nicht beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres antreten.

Die große Überraschung des ATP-Turniers in Cincinnati hätte sich erst für das Hauptfeld qualifizieren müssen. Aufgrund von körperlichen Beschwerden verzichtet Atmane jedoch auf eine Teilnahme am Qualifikationsturnier.

Tennis-Überraschung ausgebremst

Wie L’Équipe berichtet, kämpft der 23-Jährige seit dem Turnier in Toronto mit einer Verstauchung des großen Zehs und einer Verletzung des Beugers am linken Fuß.

Zudem soll Atmane Schmerzen in der Hüfte haben, weshalb er entschieden habe, auf die US Open zu verzichten.

Der Franzose hatte beim vergangenen ATP-Turnier in Ohio für Furore gesorgt. Als Qualifikant schaltete er auf dem Weg in die Vorschlussrunde unter anderem US-Star Taylor Fritz und den Dänen Holger Rune aus.