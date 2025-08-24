US Open 2025 heute live im TV, Stream & Ticker: Djokovic und Sabalenka starten

SPORT1 24.08.2025 • 14:49 Uhr Die US Open starten am Sonntag in New York. Am ersten Tag absolviert unter anderem Novak Djokovic sein Erstrundenduell.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an! Die US Open finden zwischen dem 24. August und 7. September in New York statt. Bei den Herren geht Jannik Sinner als Titelverteidiger ins Turnier, bei den Frauen ist es Aryna Sabalenka.

Der Startschuss für die erste Runde ertönt deutscher Zeit am Sonntag um 17 Uhr. Dann finden die ersten Duelle statt und werden bis in die Nacht gespielt.

Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : WoW, sportdeutschland.tv

: WoW, sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Unter anderem greift Novak Djokovic in der Nacht zu Montag ins Turnier ein. Der Serbe trifft auf Leaner Tien.

Der US-Amerikaner Taylor Fritz bestreitet sein Heimturnier und kämpft gegen Emilio Nava um den Einzug in die 2. Runde.

Zudem steht Youngster Ben Shelton dem Peruaner Ignacio Buse gegenüber.

Titelverteidigerin startet am ersten Turniertag

Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Sabalenka direkt im Einsatz und trifft auf die Schweizerin Rebeka Masarova.