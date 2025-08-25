US Open 2025: Venus Williams und Alcaraz im Fokus - das Grand-Slam-Turnier live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 25.08.2025 • 14:00 Uhr Am zweiten Tag der US Open steht der Auftritt von Venus Williams im Mittelpunkt. Auch Carlos Alcaraz greift ins Geschehen ein.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres hat begonnen! Seit dem 24. August werden die US Open in New York ausgetragen.

Bei den Männern startet der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz ins Turnier in Flushing Meadows. In der Night Session im Arthur Ashe Stadium bestreitet der Spanier gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka das zweite Spiel.

Eröffnet wird die Night Session von Comebackerin Venus Williams. Die mittlerweile 45-Jährige, die 2000 und 2001 in New York gewonnen hatte, fordert bei ihrer Rückkehr nach New York die an Nummer elf gesetzte Karolina Muchova aus Tschechien heraus.

Die ersten Bälle werden am Montagabend ab 17 Uhr deutscher Zeit gespielt. Die letzten Matches finden weit nach Mitternacht deutscher Zeit statt.

Tennis: So können Sie die US Open live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : WoW, sportdeutschland.tv

: WoW, sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Am zweiten Tag der US Open greifen auch die ersten deutschen Profis ins Geschehen ein. Bei den Frauen spielt Tatjana Maria gegen die Griechin Maria Sakkari, die vor vier Jahren bei den US Open im Halbfinale stand.