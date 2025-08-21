US Open 2025: Zverev erwischt günstiges Los - Superstars drohen erst spät

SID 21.08.2025 • 19:19 Uhr Alexander Zverev erwischt bei den US Open ein machbares Los - und auch der Weg bis in die letzten Runden sieht zumindest machbar aus.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den US Open (ab 24. August) eine günstige Auslosung erwischt.

Der Weltranglistendritte spielt in der ersten Runde gegen den Chilenen Alejandro Tabilo, die Nummer 126 der Weltrangliste. Das bisher einzige Duell gewann Zverev 2024 beim Masters in Rom im Halbfinale.

Zverev: Im Halbfinale würde ein Kracher warten

Fortlaufend könnte Zverev auf den Spanier Roberto Bautista Agut (zweite Runde) und den Kanadier Felix Auger-Aliassime (dritte Runde) treffen. Im Viertelfinale ginge es möglicherweise gegen Alex de Minaur (Australien), im Halbfinale gegen Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien).

Sinner beginnt gegen den Tschechen Vit Kopriva. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)

Im reformierten Mixed-Wettbewerb war Zverev in New York an der Seite der Schweizerin Belinda Bencic nach nur einem Kurz-Match im Achtelfinale ausgeschieden. Wenige Tage zuvor hatte der Hamburger das Halbfinale von Cincinnati gegen Carlos Alcaraz (Spanien) entkräftet verloren.

Der deutsche Topspieler kämpft weiter um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Bei den US Open hatte er 2020 das Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen verloren. -

Die weiteren Erstrundenspiele mit deutscher Beteiligung:

Daniel Altmaier (Kempen) - Hamad Medjedovic (Serbien)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Maria Sakkari (Griechenland)

Laura Siegemund (Metzingen) - Diana Shnaider