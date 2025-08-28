US Open: Alcaraz im Eiltempo in die dritte Runde

SID 28.08.2025 • 03:04 Uhr In nur 96 Minuten besiegt der spanische Mitfavorit in New York den Italiener Mattia Bellucci.

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine Ansprüche auf den zweiten US-Open-Triumph eindrucksvoll unterstrichen. Der 22-Jährige gewann sein zweites Match in New York im Eiltempo gegen den Italiener Mattia Bellucci und zog in nur 1:36 Stunden mit 6:1, 6:0, 6:3 in die dritte Runde ein.

Alcaraz, der für eine 2:0-Satzführung gegen den Weltranglisten-65. gerade einmal 58 Minuten benötigte, trifft in der dritten Runde auf Belluccis Landsmann Luciano Darderi. Von der Nummer 34 der Welt ist etwas mehr Gegenwehr zu erwarten. In der ersten Runde hatte Alcaraz das Geduldsspiel gegen den US-Aufschlagriesen Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4 gewonnen.