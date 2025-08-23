US Open: Dieser Sieg verhindert ein deutsches Horror-Szenario

SID 23.08.2025 • 08:06 Uhr Der 35-Jährige setzt sich in der Qualifikation durch und wendet mit Blick auf das DTB-Aufgebot eine historische Negativbilanz ab.

Jan-Lennard Struff hat sich bei den US Open erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft und damit eine historische Schreckensbilanz der deutschen Tennismänner verhindert.

Der Warsteiner siegte am Freitag gegen den Franzosen Arthur Cazaux mit 7:6 (7:4), 6:3 und zog ins Hauptfeld der besten 128 Profis ein.

Damit gehen wie in Wimbledon vor wenigen Wochen ab Sonntag drei deutsche Männer beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres an den Start: Topstar Alexander Zverev und Daniel Altmaier waren bereits über die Weltrangliste qualifiziert.

Struff kämpft seit Monaten um Anschluss

Nur zwei deutsche Profis in der Männerkonkurrenz von New York hatte es zuletzt 1985 gegeben, als Boris Becker wenige Wochen nach seinem historischen Wimbledon-Triumph mit 17 sein Debüt gab. Yannick Hanfmann und Talent Justin Engel schafften es nicht durch die Qualifikation.

Struff (35) kämpft nach schwierigen Monaten um den Anschluss an die Top 100. Gegen Cazaux, immerhin die Nummer 75 der Welt und in der Qualifikation an Position eins gesetzt, nutzte er nach 1:48 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg.