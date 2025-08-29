US Open: Drama! Zoff nach deutschem Tennis-Märchen

Vincent Wuttke 29.08.2025 • 06:45 Uhr Daniel Altmaier kämpft sich in einem Marathon-Match bei den US Open weiter. Es gibt denkwürdige Szenen.

Daniel Altmaier hat bei den US Open in New York mit einem denkwürdigen Comeback für ein deutsches Tennis-Märchen gesorgt. Er gewann in der zweiten Runde das Marathon-Match gegen Stefanos Tsitsipas nach 4:21 Stunden mit 7:6, 1:6, 4:6, 6:3, 7:5. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Tennis-Profi aus Kempen ließ sich nach dem Matchball auf den Boden fallen bevor es zum Eklat kam. Tsitsipas war immer noch sauer darüber, dass Altmaier im vierten Satz einmal von unten aufgeschlagen hatte und zeigte sich als schlechter Verlierer. Der Grieche diskutierte beim Handschlag, doch Altmaier beendete den Dialog schnell und ließ den gefallenen Star abblitzen. Er ignorierte Tsitsipas und feierte mit dem Publikum.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Für die Szene wurde Altmaier in den Sozialen Medien von den Fans gefeiert. Die Tennis-Fans stürzten sich vielmehr auf das unsportliche Verhalten des Verlierers.

Es hallten „Daniel, Daniel”-Sprechchöre über den Grandstand während des Interviews von Altmaier auf dem Platz. „Es ist schwer, meine Gefühle zu beschreiben. Es ist eine große Befreiung. Ich habe mir einfach gesagt, dass ich all meine Energie und mein Herz hier lasse. Ich hoffe, ihr habt es genossen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Altmaier-Märchen in New York

Nachdem der Deutsche bereits am Dienstag den Serben Medjedović in fünf Sätzen schlug, musste er nun noch einmal an sein Limit gehen.

Mehrmals sah alles so aus als würde Tsitsipas gewinnen. Der Grieche führte bereits mit 2:1 nach Sätzen und lag auch im vierten Satz mit Break vorne. Doch es kam die Wende.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der ehemalige Top-10-Spieler Tsitsipas wirkte trotzdem auch danach frischer. Der 27-Jährige hatte in vier aufeinander folgenden Aufschlagspielen von Altmaier im fünften Satz jeweils Breakbälle und nutzte keinen davon. Auch einen Matchball wehrte Altmaier beim Stand von 4:5 ab, um wenig später seine erste Chance zu nutzen.