US Open: Errani und Vavassori triumphieren im Mixed-Wettbewerb

SID 21.08.2025 • 06:57 Uhr Die Italiener Sara Errani und Andrea Vavassori schlagen im Finale der US Open Tennis-Star Iga Swiatek.

Sara Errani und Andrea Vavassori haben sich erneut den Titel im reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open gesichert und damit einen Triumph von Tennis-Star Iga Swiatek verhindert.

Das italienische Duo setzte sich im Finale mit 6:3, 5:7, 10:6 gegen die Polin und deren Doppel-Partner Casper Ruud (Norwegen) durch und feierten nach dem Triumph in New York 2024 und bei den French Open im Juni ihren dritten gemeinsamen Erfolg.

„Ich denke, dieser Sieg ist auch für alle Doppelspieler, die nicht an diesem Turnier teilnehmen konnten“, sagte Errani.

Mixed-Wettbewerb sorgt für Diskussionen

Der Mixed-Wettbewerb hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Das Turnier war modifiziert worden und wurde an zwei Tagen mit nur 16 Teams durchgezogen.

Auch die Nominierungskriterien waren geändert worden: Neben den Topspielern der Tour, die sich über ihre Ranglistenposition qualifiziert hatten, hatte es Wildcards gegeben. Für Doppel-Expertinnen wie Laura Siegemund war unter diesen Umständen praktisch kein Platz gewesen.

Errani und Vavassori waren bis zum Endspiel ohne Satzverlust geblieben. Gegen das an Nummer drei gesetzte Team Swiatek/Ruud gelang den Italienern nach rund eineinhalb Stunden die Titelverteidigung, der Sieg ist mit einer Million US-Dollar dotiert.

Zuvor hatten die beiden im Halbfinale gegen die US-Amerikaner Danielle Collins und Christian Harrison 4:2, 4:2 gewonnen.

Swiatek und Ruud waren mit einem 3:5, 5:3, 10:8 gegen Jessica Pegula (USA) und Jack Draper (Großbritannien) in das Finale eingezogen.

Dort verpasste Swiatek nun ihren nächsten Triumph, nachdem die 24 Jahre alte Wimbledonsiegerin im Einzel erst am Montag (Ortszeit) erstmals das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen hatte.

Frühes Favoritensterben

Neben Swiatek hatten zahlreiche andere Stars an dem Wettbewerb teilgenommen, waren teilweise aber früh ausgeschieden.

Für Deutschlands Topspieler Alexander Zverev war mit seiner Schweizer Partnerin Belinda Bencic in der ersten Runde Schluss gewesen. Auch Carlos Alcaraz (Spanien) an der Seite der Britin Emma Raducanu sowie der Serbe Novak Djokovic mit Landsfrau Olga Danilovic hatten das Viertelfinale verpasst.

