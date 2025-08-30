US Open: Fan-Zoff bei Tennis-Märchen: "Schafft ihn raus"

Dieses Match wird Tennis-Underdog Leandro Riedi so schnell wohl nicht vergessen. Der Weltranglisten-435. landete bei den US Open einen sensationellen Fünfsatz-Sieg gegen den an Position 19 gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo.
Kurioser Fan-Disput bei Tennis-Märchen
Der furiose Einzug in die 3. Runde hatte für den Qualifikanten aus der Schweiz aber auch seine Schattenseiten. Inmitten des 4. Satzes kam es zwischen Riedi und einem Zuschauer zu einem heftigen Disput.
„Halt die Klappe, Mann“, rief der 23 Jahre alte Tennis-Profi, als er sich gerade auf die Bank setzte und einen Schluck Flüssigkeit zu sich nahm. Der Zuschauer soll ihn zuvor mit lauten Zwischenrufen gestört haben.
Riedi fordert Fan-Rauswurf: „Das ist einer von diesen Typen“
Daraufhin wandte sich Riedi an Stuhlschiedsrichter Scotty More und forderte diesen auf, den Fan aus der Arena entfernen zu lassen. „Der wettet auf mich, und wenn ich jetzt verliere, schickt er mir eine SMS. Das ist einer von diesen Typen. Schafft ihn raus“, forderte er, ehe er noch deutlicher wurde.
„Wenn ich verliere, schickt er mir eine SMS und schreibt: ‚Du bist so schlecht, ich hoffe, deine Mutter stirbt‘“, sagte Riedi.
Schiedsrichter More nahm die Wut des Spielers ernst und griff zum Telefon. Es ist zwar unklar, ob der Fan auch tatsächlich das Stadion verlassen musste, jedoch vermutet Riedi dies. „Zumindest habe ich ihn nicht mehr gehört“, gab er nach dem Match im Rahmen der PK an.
„Hat meinen Namen vom ersten Punkt an geschrien“
Es steht nicht fest, ob der Zuschauer wirklich eine Wette auf die Partie abgeschlossen hatte. Hierbei handelt es sich lediglich um Mutmaßungen des Underdogs, dem selbige Person schon in Runde eins ein Dorn im Auge war.
„Er hat meinen Namen vom ersten Punkt an geschrien“, erinnerte er sich an das Match. In der zweiten Runde sei er dann ebenfalls mit mehreren Zwischenrufen aufgefallen. „Weitermachen, nicht aufgeben“, soll er dem Tennis-Profi zugerufen haben.
Riedi holte gegen den klar favorisierten Cerúndolo einen 0:2-Satzrückstand auf und ging nach 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2 als Sieger vom Platz. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)
Riedi wütend: „Das ist ein Zocker“
Seinen Ärger über den Mann im Publikum bremste das aber keineswegs. „Ich habe mir sofort gedacht: ‚Das ist ein Zocker‘. Und wenn ich das Spiel verliere, wird er mir eine Nachricht auf Social Media schicken und mir sagen, wie schlecht ich sei, oder dass er mir den Tod meiner Mutter wünsche", untermauerte er im Rahmen der PK.
Riedi wird nach seinen recht deutlichen Vorwürfen jedenfalls hoffen, dass der Zwist mit dem Zuschauer nun ein Ende hat und er in der 3. Runde frei von Störgeräuschen aufschlagen kann. Für den Schweizer geht es am Samstagabend gegen den Polen Kamil Majchzak um den Einzug ins Viertelfinale.