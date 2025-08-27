Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

US Open heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Djokovic und Alcaraz gefordert

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Djokovic und Alcaraz gefordert

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sind bei den US Open wieder gefordert. Auch Jan-Lennard Struff greift zum Schläger und will gegen Top-Spieler Holger Rune überraschen.
In der ersten Runde der US Open gibt es für Novak Djokovic ein Generationen-Duell gegen den 19-jährigen US-Amerikaner Learner Tien.
SPORT1
Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sind bei den US Open wieder gefordert. Auch Jan-Lennard Struff greift zum Schläger und will gegen Top-Spieler Holger Rune überraschen.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft auf Hochtouren! Seit dem 24. August werden die US Open in New York ausgetragen. Am Mittwoch sind unter anderem Novak Djokovic und Carlos Alcaraz in Runde zwei gefordert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Djokovic bekommt es gegen 17.30 Uhr mit dem US-Amerikaner Zachary Svajda zu tun. Der Serbe hatte in Runde eins Learner Tien glatt in drei Sätzen bezwungen. Carlos Alcaraz greift erst spät am Tag in Runde zwei ein, der Spanier fordert den Italiener Mattia Bellucci. Die Begegnung ist für 1 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag angesetzt.

Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen

  • TV: Sky
  • Stream: WOW, sporteurope.tv
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

US Open: Struff gegen Topspieler

Spannend dürfte auch das Match von Jan-Lennard Struff werden. Der 35-Jährige fordert den dänischen Top-Spieler Holger Rune, der als Nummer elf der Welt bei den US Open antritt. Gegen 22 Uhr deutscher Zeit soll die Partie beginnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch bei den Damen ist eine der Titelanwärterinnen gefordert. Die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, trifft in der Nacht auf Donnerstag um 3 Uhr deutscher Zeit auf Veronika Kudermetova.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite