US Open heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Djokovic und Alcaraz gefordert

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft auf Hochtouren! Seit dem 24. August werden die US Open in New York ausgetragen. Am Mittwoch sind unter anderem Novak Djokovic und Carlos Alcaraz in Runde zwei gefordert.
Djokovic und Alcaraz gefordert
Djokovic bekommt es gegen 17.30 Uhr mit dem US-Amerikaner Zachary Svajda zu tun. Der Serbe hatte in Runde eins Learner Tien glatt in drei Sätzen bezwungen. Carlos Alcaraz greift erst spät am Tag in Runde zwei ein, der Spanier fordert den Italiener Mattia Bellucci. Die Begegnung ist für 1 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag angesetzt.
Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen
- TV: Sky
- Stream: WOW, sporteurope.tv
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
US Open: Struff gegen Topspieler
Spannend dürfte auch das Match von Jan-Lennard Struff werden. Der 35-Jährige fordert den dänischen Top-Spieler Holger Rune, der als Nummer elf der Welt bei den US Open antritt. Gegen 22 Uhr deutscher Zeit soll die Partie beginnen.
Auch bei den Damen ist eine der Titelanwärterinnen gefordert. Die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, trifft in der Nacht auf Donnerstag um 3 Uhr deutscher Zeit auf Veronika Kudermetova.