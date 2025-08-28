Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

US Open: Keine Nightsession für Struff

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Keine Nightsession für Struff

In Deutschland ist das Drittrundenduell von Jan-Lennard Struff am Abend zu sehen.
Jan-Lennard Struff sorgt bei den US Open gegen Holger Rune für die Überraschung des Tages. Dem Deutschen gelingt ein echter Coup.
SID
In Deutschland ist das Drittrundenduell von Jan-Lennard Struff am Abend zu sehen.

Keine Nightsession für Jan-Lennard Struff: Das Drittrundenduell des deutschen Tennisprofis bei den US Open gegen Lokalmatador Frances Tiafoe wurde am Freitag für den Nachmittag angesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Partie des Qualifikanten gegen die Nummer 17 der Setzliste findet demnach nicht vor 15 Uhr Ortszeit auf dem Grandstand statt. In Deutschland ist die Begegnung damit frühestens ab 21 Uhr zu sehen.

Bei seinem überraschenden 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 in der zweiten Runde gegen den dänischen Topspieler Holger Rune hatte Struff noch in der späten Session gespielt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite