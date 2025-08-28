US Open: Keine Nightsession für Struff

Keine Nightsession für Jan-Lennard Struff: Das Drittrundenduell des deutschen Tennisprofis bei den US Open gegen Lokalmatador Frances Tiafoe wurde am Freitag für den Nachmittag angesetzt.
Keine Nightsession für Struff
In Deutschland ist das Drittrundenduell von Jan-Lennard Struff am Abend zu sehen.
Die Partie des Qualifikanten gegen die Nummer 17 der Setzliste findet demnach nicht vor 15 Uhr Ortszeit auf dem Grandstand statt. In Deutschland ist die Begegnung damit frühestens ab 21 Uhr zu sehen.
Bei seinem überraschenden 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 in der zweiten Runde gegen den dänischen Topspieler Holger Rune hatte Struff noch in der späten Session gespielt.