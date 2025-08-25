US Open: Maria scheitert in der ersten Runde

SID 26.08.2025 • 00:10 Uhr Die US Open sind für Tatjana Maria früh vorbei: Gegen die aggressive Griechin Maria Sakkari unterliegt die 38-Jährige glatt in zwei Sätzen.

Tatjana Maria wehrte sich nach Kräften, doch alle Mühen waren vergebens: Die derzeit bestplatzierte deutsche Tennis-Spielerin ist bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde gescheitert. Nach einem zähen Ringen unterlag die 38-Jährige der Griechin Maria Sakkari deutlich 3:6, 2:6.

Maria, derzeit die Nummer 42 der Weltrangliste, konnte die 22 Plätze tiefer platzierte Sakkari mit ihrer unkonventionellen Spielweise nicht entscheidend aus der Ruhe bringen. Ihre 30 Jahre alte Gegnerin blieb das gesamte Match über mutig, auch nach ihren zahlreichen eigenen Fehlern. Nach 1:25 Stunden nutzte sie ihren ersten Matchball.

Das Match auf Court Nummer 7 begann mit drei Breaks, dann stellte sich Sakkari, die im März 2022 schon mal die Nummer drei der Weltrangliste gewesen war, zunehmend auf die gewöhnungsbedürftige defensive Spielweise von Maria ein. Die Griechin machte permanent Druck und in den entscheidenden Phasen ihre zahlreichen Fehler durch starke Gewinnschläge wett.