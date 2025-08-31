US Open: Pegula erste Viertelfinalistin

SID 31.08.2025 • 18:54 Uhr Die Weltranglistenvierte hat im Turnierverlauf weiter keinen Satz abgegeben.

Vorjahresfinalistin Jessica Pegula darf auch in diesem Jahr auf ein Topergebnis bei den US Open hoffen. Die Weltranglistenvierte aus den USA zog am Sonntag durch ein souveränes 6:1, 6:2 gegen ihre Landsfrau Ann Li ins Viertelfinale von New York ein und wahrte die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. In der Runde der besten acht trifft die 31-Jährige auf die Tschechin Barbora Krejcikova oder Taylor Townsend (USA).

Für die formstarke Pegula, die im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat, ist es bei ihrem Heim-Major die dritte Viertelfinalteilnahme in vier Jahren. Im Vorjahr unterlag sie erst im Endspiel der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka aus Belarus in zwei Sätzen.