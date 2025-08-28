US Open: Sabalenka mit etwas Mühe in Runde drei

SID 28.08.2025 • 05:35 Uhr Die Titelverteidigerin der US Open Aryna Sabalenka muss im ersten Satz gegen Polina Kudermetowa kämpfen.

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist bei den US Open mit leichten Anlaufproblemen in die dritte Runde eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Belarus besiegte in New York die Russin Polina Kudermetowa letztlich souverän 7:6 (7:4), 6:2 und machte einen weiteren Schritt in Richtung ihres dritten Grand-Slam-Finals in diesem Jahr.

Sabalenka trifft nun auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die 2021 als 19-Jährige überraschend das Finale erreicht und im Duell zweier ungesetzter Spielerinnen gegen die Britin Emma Raducanu verloren hatte.