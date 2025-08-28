Newsticker
US Open: Sabalenka mit etwas Mühe in Runde drei

Sabalenka mit Mühe in Runde drei

Die Titelverteidigerin der US Open Aryna Sabalenka muss im ersten Satz gegen Polina Kudermetowa kämpfen.
Auf Kurs: Aryna Sabalenka
Auf Kurs: Aryna Sabalenka
Die Titelverteidigerin der US Open Aryna Sabalenka muss im ersten Satz gegen Polina Kudermetowa kämpfen.

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist bei den US Open mit leichten Anlaufproblemen in die dritte Runde eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Belarus besiegte in New York die Russin Polina Kudermetowa letztlich souverän 7:6 (7:4), 6:2 und machte einen weiteren Schritt in Richtung ihres dritten Grand-Slam-Finals in diesem Jahr.

Sabalenka trifft nun auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die 2021 als 19-Jährige überraschend das Finale erreicht und im Duell zweier ungesetzter Spielerinnen gegen die Britin Emma Raducanu verloren hatte.

Kudermetowa, Nummer 67 der Welt, hielt vor allem im ersten Satz sehr gut mit Sabalenka mit, verdarb sich aber mit vielen Fehlern eine Siegchance: 34 Unforced Errors und neun Doppelfehler leistete sich die 22-Jährige.

