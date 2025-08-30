US Open: Sabalenka zieht souverän ins Achtelfinale ein

SID 30.08.2025 • 03:23 Uhr Die Titelverteidigerin trifft nun auf eine ungesetzte Spanierin.

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist bei den US Open ohne größere Probleme ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Belarus besiegte in der Night Session in New York die frühere Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada 6:3, 7:6 (7:2) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung ihres dritten Grand-Slam-Finals in diesem Jahr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen Fernandez gelang Sabalenka auch die Revanche für die Niederlage im Halbfinale vor vier Jahren. Sie habe diesen Sieg "unbedingt" gewollt, sagte Sabalenka, die ihre Erfolgsserie in Tiebreaks auf 18 ausbaute, im Anschluss. Die 27-Jährige, die bei den US Open bei den vergangenen vier Auflagen mindestens das Halbfinale erreicht hatte, trifft in der Runde der besten 16 auf die ungesetzte Spanierin Cristina Bucsa.

Zuvor war die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu einmal mehr früh ausgeschieden. Die britische Nummer eins unterlag in der dritten Runde der früheren Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan klar mit 1:6, 2:6. Vier Jahre nach ihrem Sensationstriumph in New York als 18 Jahre alte Qualifikantin bleibt das Wimbledon-Achtelfinale 2024 Raducanus bestes Grand-Slam-Ergebnis seit ihrem internationalen Durchbruch.