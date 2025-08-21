US Open: Seidel vor Sprung ins Hauptfeld

SID 21.08.2025 • 18:59 Uhr Zuletzt hat Seidel in Cincinnati groß aufgespielt. Nun steht sie vor einem weiteren Erfolg.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel (Hamburg) stürmt nach ihrem starken Auftritt beim WTA-Turnier in Cincinnati auch durch die Qualifikation bei den US Open.

In der zweiten Runde bezwang die 20-Jährige am Donnerstag die US-Amerikanerin Sachia Vickery 6:1, 6:2 und ist nur noch einen Sieg vom erstmaligen Einzug ins Hauptfeld entfernt. In der letzten Runde der Ausscheidung ist sie gegen Destanee Aiava (Australien) favorisiert.