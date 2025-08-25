Newsticker
US Open: Shootingstar Mboko bereits ausgeschieden

Shootingstar bereits ausgeschieden

Der Aufstieg der 18 Jahre alten Kanadierin wird in der ersten Runde von der zweifachen Grand-Slam-Siegerin gestoppt.
Victoria Mboko bei ihrer Auftakt-Niederlage in New York
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/SARAH STIER
SID
Der kometenhafte Aufstieg der kanadischen Tennisspielerin Victoria Mboko ist abrupt gestoppt worden.

Die 18 Jahre alte Sensationssiegerin des Masters-Turniers in Montreal unterlag in der ersten Runde der US Open der ungesetzten zweifachen Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova 3:6, 2:6. Die an Nummer 22 gesetzte Aufsteigerin schien allerdings leicht gehandicapt von einer Handverletzung.

Mboko hatte Anfang August beim Vorbereitungsturnier in Montreal auf dem Weg zum ersten Titel reihenweise Topspielerinnen besiegt, unter anderem die French-Open-Siegerin Coco Gauff (USA). Das Finale gewann sie gegen Naomi Osaka (Japan). Zuvor im Halbfinale hatte sie sich allerdings an der Schlaghand verletzt.

Krejcikova (29) hatte 2021 bei den French Open und 2024 in Wimbledon triumphiert. In der Weltrangliste liegt sie derzeit nur auf Rang 62.

