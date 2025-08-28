Newsticker
US Open: Sinner souverän in Runde drei

Sinner souverän in Runde drei

Jannik Sinner erreicht bei den US Open Runde drei. Beim Erfolg über den Australier Alexei Popyrin gibt es aber auch einen kritischen Moment.
Die US Open finden vom 18. August bis 7. September in New York statt. Bei den Herren sind Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die heißesten Anwärter auf den Titel. Bei den Damen dürften sich Iga Swiatek, Coco Gauff und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka die größten Hoffnungen auf den Titel machen.
SID
Titelverteidiger Jannik Sinner hat souverän die dritte Runde bei den US Open erreicht. Der italienische Tennisstar setzte sich am Donnerstag mit 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Australier Alexei Popyrin durch. Im Duell um das Achtelfinale trifft der 24-Jährige nun auf den Kanadier Denis Shapovalov (Nr. 27).

Gegen Popyrin zeigte Sinner wie bereits beim Auftakterfolg gegen den Tschechen Vit Kopriva einen ordentlichen Auftritt. Und auch die körperlichen Probleme, die ihn im Finale des ATP-Masters in Cincinnati gestoppt hatten, waren zunächst nicht zu sehen – bis zu einem langen Ballwechsel in Satz drei. In der Folge musste sich Sinner mit den Händen auf die Knie stützen und lange tief durchatmen.

Nach dem kritischen Moment meldete sich Sinner dann aber mit seiner besten spielerischen Phase in der Begegnung zurück und brachte sich mit dem Gewinn von Satz zwei auf die Siegerstraße.

Sinners Vorbereitung auf die US Open war nicht ideal verlaufen. Nach seiner Aufgabe im Finale von Cincinnati gegen seinen spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz hatte er auch seine Teilnahme am Mixed-Event in New York zurückgezogen.

