Am dritten Tag der US Open in New York ist Jan-Lennard Struff als einziger deutscher Tennisprofi im Einsatz. Der 35 Jahre alte Warsteiner trifft am Mittwoch in seinem Zweitrundenmatch auf den an Nummer elf gesetzten Dänen Holger Rune.
US Open: Struff am Mittwochabend gegen Rune
Auch Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten ihr zweites Match in New York.
Schwere Aufgabe: Jan-Lennard Struff
© GETTY/AFP/SID/CLIVE BRUNSKILL
Die Begegnung ist als viertes und letztes Spiel auf Platz 17 angesetzt und wird nicht vor 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ/Sporteurope.tv und Sky) beginnen.
In der Spätsession im Arthur Ashe Stadium trifft French-Open-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) ab 19.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) auf den Italiener Mattia Bellucci, im Anschluss spielt Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gegen Polina Kudermetowa.
Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic eröffnet den Spieltag im Arthur Ashe Stadium ab 11.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MESZ) gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda.