Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

US Open: Struff am Mittwochabend gegen Rune

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

US Open: Struff am Mittwochabend gegen Rune

Auch Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten ihr zweites Match in New York.
Schwere Aufgabe: Jan-Lennard Struff
Schwere Aufgabe: Jan-Lennard Struff
© GETTY/AFP/SID/CLIVE BRUNSKILL
SID
Auch Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten ihr zweites Match in New York.

Am dritten Tag der US Open in New York ist Jan-Lennard Struff als einziger deutscher Tennisprofi im Einsatz. Der 35 Jahre alte Warsteiner trifft am Mittwoch in seinem Zweitrundenmatch auf den an Nummer elf gesetzten Dänen Holger Rune.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Begegnung ist als viertes und letztes Spiel auf Platz 17 angesetzt und wird nicht vor 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ/Sporteurope.tv und Sky) beginnen.

In der Spätsession im Arthur Ashe Stadium trifft French-Open-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) ab 19.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) auf den Italiener Mattia Bellucci, im Anschluss spielt Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gegen Polina Kudermetowa.

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic eröffnet den Spieltag im Arthur Ashe Stadium ab 11.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MESZ) gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite