US Open: Struff am Mittwochabend gegen Rune

SID 27.08.2025 • 02:05 Uhr Auch Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten ihr zweites Match in New York.

Am dritten Tag der US Open in New York ist Jan-Lennard Struff als einziger deutscher Tennisprofi im Einsatz. Der 35 Jahre alte Warsteiner trifft am Mittwoch in seinem Zweitrundenmatch auf den an Nummer elf gesetzten Dänen Holger Rune.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Begegnung ist als viertes und letztes Spiel auf Platz 17 angesetzt und wird nicht vor 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ/Sporteurope.tv und Sky) beginnen.

In der Spätsession im Arthur Ashe Stadium trifft French-Open-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) ab 19.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) auf den Italiener Mattia Bellucci, im Anschluss spielt Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gegen Polina Kudermetowa.