US Open: Titelverteidigerin Sabalenka startet erfolgreich

SID 24.08.2025 • 22:18 Uhr Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka bezwingt Rebeka Masarova zum Auftakt glatt. Sie strebt als erste Frau seit 2014 eine erfolgreiche Titelverteidigung an.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat ihre Mission Titelverteidigung bei den US Open mit einem Pflichtsieg eingeläutet. Die Belarussin bezwang in der ersten Runde die ungesetzte Rebeka Masarova aus der Schweiz 7:5, 6:1 und trifft nun auf die Russin Polina Kudermetowa.

Sabalenka nutzte am ersten Turniertag, der erstmals an einem Sonntag über die Bühne ging, im Arthur Ashe Stadium nach 1:21 Stunden ihren ersten Matchball. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte sich lediglich im ersten Satz ungewohnt viele Fehler geleistet, kam nach einem verlorenen Aufschlagspiel aber zurück. In der Folge verlor Masarova den Faden, der zweite Satz dauerte nur 33 Minuten.

Seit 2014 gab es keine Titelverteidigung mehr

Die 27-jährige Sabalenka peilt beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres als erste Spielerin seit mehr als einem Jahrzehnt die erfolgreiche Titelverteidigung an. Seit Serena Williams, die von 2012 bis 2014 dreimal in Serie triumphierte, hat keine Frau ihren US-Open-Triumph im Folgejahr wiederholen können. „Mein Plan ist, das zu ändern“, hatte Sabalenka vor dem Turnierstart in New York gesagt.