US Open: Vorjahresfinalist Fritz in Runde zwei

SID 24.08.2025 • 21:13 Uhr Der an Position vier gesetzte Amerikaner Taylor Fritz schlägt Emilio Nava in drei Sätzen. Im Vorjahr war er bis ins Finale vorgedrungen.

Vorjahresfinalist Taylor Fritz hat bei den US Open nach einem souveränen Auftritt die zweite Runde erreicht.

Der an Position vier gesetzte US-Amerikaner, der im vergangenen Jahr im Viertelfinale die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, bezwang seinen Landsmann Emilio Nava am ersten Turniertag in New York mit 7:5, 6:2, 6:3.

Auch Shelton ohne Probleme

Der Wimbledon-Halbfinalist, der in diesem Jahr bislang die Rasenturniere in Stuttgart und Eastbourne gewonnen hat, musste lediglich im ersten Satz über eine längere Distanz gehen. Als nächste Aufgabe wartet auf Fritz entweder der Südafrikaner Lloyd Harris oder Sebastián Báez aus Argentinien.

Auch Ben Shelton überstand ohne Probleme die erste Runde. Der US-Amerikaner, der in der Vorbereitung auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres das ATP-Masters in Toronto gewonnen hatte, schlug Ignacio Buse (Peru) im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:2, 6:4.

