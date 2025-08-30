US Open: Williams erreicht im Doppel das Achtelfinale

SID 30.08.2025 • 23:47 Uhr Nach ihrem frühen Aus im Einzel brilliert die 45-Jährige im Doppel - und lässt sich dafür vor heimischer Kulisse minutenlang feiern.

Venus Williams hat bei ihren 25. US Open noch nicht genug - und steht sensationell im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs. Die 45-Jährige, die dank einer Wildcard dabei ist, siegte mit der früheren Einzelfinalistin Leylah Fernandez (Kanada) gegen das Duo Ulrikke Eikeri aus Norwegen und Eri Hozumi aus Japan 7:6 (7:1), 6:1.

„Sie ist eine solche Inspiration“, sagte Fernandez nach dem Sieg über ihre Doppel-Partnerin: „Dies ist auch dein Moment. Ich danke dir so sehr für alles, was du getan hast.“

Im Einzel hatte Williams, ehemals die Nummer eins der Welt, bei ihrer Rückkehr auf die größte Tennis-Bühne in der ersten Runde gegen Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 1:6 verloren, 28 Jahre nach ihrem Debüt in New York phasenweise aber eine bemerkenswerte Leistung gezeigt.

Williams avancierte beim Grand-Slam-Highlight im Big Apple zur ältesten Teilnehmerin seit Renee Richards (USA), die 1981 im Alter von 47 Jahren in der ersten Runde gescheitert war. Zuvor hatte die US-Amerikanerin, Turniersiegerin von 2000 und 2001, bereits eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten, das sie zusammen mit Landsmann Reilly Opelka bestritt.

