US Open: Zverev, Altmaier und Siegemund gefordert - Tennis heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 30.08.2025 • 14:00 Uhr Alexander Zverev muss zum dritten Mal in Folge in der Nightsession der US Open ran. Auch zwei andere Deutsche sind im Einsatz. Die US Open live im TV, Stream und Ticker.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ist in vollem Gange - und noch sind einige deutsche Spieler mit von der Partie. So sind am Samstag gleich drei von ihnen in der dritten Runde der US Open gefordert (US Open 2025 täglich im LIVETICKER).

Für Alexander Zverev steht dabei die nächste Spätschicht auf dem Programm: Der deutsche Tennisstar muss bei seinem Drittrundenmatch um 1 Uhr deutscher Zeit gegen den an Position 25 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime bereits zum dritten Mal in der Nightsession ran.

Mit Daniel Altmaier ist ein weiterer Deutscher in der Herren-Konkurrenz im Einsatz und versucht Jan-Lennard Struff ins Achtelfinale zu folgen. Das Duell des Kempeners mit dem Weltranglistenachten Alex de Minaur (Australien) auf Court 17 beginnt dabei nicht vor 22 Uhr deutscher Zeit.

Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : WoW, sporteurope.tv

: WoW, sporteurope.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Bei Altmaier wird es spannend zu sehen sein, wie viel Kraft nach zwei Fünf-Satz-Schlachten noch in ihm steckt.

Sein Gegner de Minaur hatte in den ersten beiden Runden deutlich weniger Mühe und ist bisher noch ohne Satzverlust.

US Open: Siegemund als letzte deutsche Frau dabei

Bei den Frauen hält Laura Siegemund noch die deutschen Fahnen hoch. Auch sie wird erst spät am Abend aufschlagen, da sie als viertes Match des Tages auf Court 5 angesetzt wurde.

Siegemund trifft auf die Russin Ekaterina Alexandrova, die echtes Powertennis spielt, allerdings an schwächeren Tagen auch sehr fehleranfällig ist, was Siegemund zu ihren Gunsten nutzen könnte.

