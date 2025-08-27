Newsticker
US Open: Zverev wieder in der Nightsession gefordert

Nächste Spätschicht für Zverev

Alexander Zverev muss erneut in der Nightsession ran. Eva Lys schlägt bereits am späten Donnerstagnachmittag deutscher Zeit auf.
Alexander Zverev muss erneut in der Nightsession ran. Eva Lys schlägt bereits am späten Donnerstagnachmittag deutscher Zeit auf.

Nächste Spätschicht für Alexander Zverev bei den US Open: Der deutsche Tennisstar muss bei seinem Match gegen den Briten Jacob Fearnley in der zweiten Runde von New York erneut in der Nightsession ran. Die Partie wurde für Donnerstag um 19 Uhr Ortszeit im Louis Armstrong Stadion angesetzt - in Deutschland ist die Partie damit in der Nacht auf Freitag ab 1 Uhr (Sporteurope.tv und Sky) zu verfolgen.

Auch Daniel Altmaier muss sich am Donnerstag gedulden. Sein Match gegen den einstigen griechischen Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas wurde als vierte Partie des Tages (nicht vor 22 Uhr MESZ) auf dem Grandstand angesetzt.

Eva Lys spielt ihre Zweitrundenpartie dagegen bereits um 17 Uhr MESZ - Laura Siegemund dürfte im zweiten Match des Tages auf Court 10 ebenfalls bereits am deutschen Abend gegen Anastassija Sacharowa zum Einsatz kommen.

