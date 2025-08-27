US Open: Zverev wieder in der Nightsession gefordert

SID 27.08.2025 • 21:13 Uhr Alexander Zverev muss erneut in der Nightsession ran. Eva Lys schlägt bereits am späten Donnerstagnachmittag deutscher Zeit auf.

Nächste Spätschicht für Alexander Zverev bei den US Open: Der deutsche Tennisstar muss bei seinem Match gegen den Briten Jacob Fearnley in der zweiten Runde von New York erneut in der Nightsession ran. Die Partie wurde für Donnerstag um 19 Uhr Ortszeit im Louis Armstrong Stadion angesetzt - in Deutschland ist die Partie damit in der Nacht auf Freitag ab 1 Uhr (Sporteurope.tv und Sky) zu verfolgen.

Auch Daniel Altmaier muss sich am Donnerstag gedulden. Sein Match gegen den einstigen griechischen Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas wurde als vierte Partie des Tages (nicht vor 22 Uhr MESZ) auf dem Grandstand angesetzt.