US Open: Zverev vs. Fearnley - Tennis heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 28.08.2025 • 20:00 Uhr Alexander Zverev, Deutschlands Nummer eins, ist bei den US Open gefordert. In Runde zwei wartet die Nummer 60 der Welt.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft - und auf Alexander Zverev wartet die nächste Aufgabe. Der Olympiasieger von Tokio trifft in der zweiten Runde der US Open auf den Briten Jacob Fearnley, die Nummer 60 der Welt. (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)

Die Partie wurde für Donnerstag um 19 Uhr Ortszeit im Louis Armstrong Stadion angesetzt - in Deutschland ist die Partie damit in der Nacht auf Freitag ab 1 Uhr zu verfolgen.

Tennis: So können Sie die US Open mit Zverev heute live sehen

TV : Sky

: Sky Stream : WOW, sporteurope.tv

: WOW, sporteurope.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die erste Runde hatte Zverev mit einer soliden, aber keineswegs überragenden Vorstellung überstanden. „Ehrlich gesagt: Es war nicht immer großartig heute. Aber ich bin durch, das ist die Hauptsache“, sagte der 28-Jährige nach dem 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 gegen den zähen Chilenen Alejandro Tabilo.

