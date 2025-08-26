Zverev und Sinner legen los - US Open 2025 LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.08.2025 • 14:00 Uhr Am Dienstag wird es ernst für Deutschlands Tennis-Asse: Neben Alexander Zverev starten auch Daniel Altmaier, Eva Lys und Laura Siegemund ins Turnier. Zudem meldet sich Jannik Sinner zurück.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft auf Hochtouren! Seit dem 24. August werden die US Open in New York ausgetragen. Am Dienstag starten gleich vier deutsche Profis in ihre Erstrunden-Matches.

Bei den Männern steigt Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ins Geschehen ein. Der Olympiasieger trifft in der ersten Runde auf den Chilenen Alejandro Tabilo.

Spannend dürfte auch das Match von Daniel Altmaier werden. Der Weltranglisten-56. bekommt es mit dem Serben Hamad Medjedovic zu tun, der im Ranking nur einen Platz hinter ihm rangiert.

Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : WOW, sporteurope.tv

: WOW, sporteurope.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Auch bei den Damen stehen mit Eva Lys (vs. Francesca Jones) und Laura Siegemund (vs. Diana Shnaider) gleich zwei deutsche Spielerinnen auf dem Court.

Lys hatte bereits zu Jahresbeginn bei den Australian Open überrascht, während Siegemund zuletzt mit einem starken Auftritt in Wimbledon aufhorchen ließ.

US-Open Spielplan der deutschen Stars:

Arthur Ashe (Spielbeginn ab 19.00 Uhr OZ/1.00 Uhr MESZ) - 2. Match: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Alejandro Tabilo (Chile)

(Hamburg/Nr. 3) - Alejandro Tabilo (Chile) Court 5 (ab 17.00 Uhr MESZ) - 3. Match: Laura Siegemund (Metzingen) - Diana Schneider (Nr. 20)

(Metzingen) - Diana Schneider (Nr. 20) Court 6 (ab 19.00 Uhr MESZ) - 2. Match: Eva Lys (Hamburg) - Francesca Jones (Großbritannien)

(Hamburg) - Francesca Jones (Großbritannien) Court 13 (ab 19.00 Uhr MESZ) - 2. Match: Daniel Altmaier (Kempen) - Hamad Medjedovic (Serbien)

